Лоукостер "Победа" в рамках летнего расписания 2018 года продолжит полеты в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 30 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" продолжит полеты в Улан-Удэ в рамках действия летнего расписания 2018 года. Об этом сообщил ТАСС министр транспорт Максим Соколов.

"Конечно, она же (продолжит - прим. ТАСС), безусловно, продажи уже идут", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли продажи билетов авиакомпании осуществляться в летнем сезоне 2018 года.

21 августа "Победа" открыла продажу билетов из Москвы в Улан-Удэ и обратно до конца действия зимнего расписания.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что приостановивший продажу билетов лоукостер будет летать лишь в 2017 году, позже эту информацию опровергли в правительстве Бурятии, пояснив, что шла работа по уточнению времени вылета и прилета, и рейсы буду продолжены в 2018 году.

Лоукостер начнет полеты по маршруту Москва - Улан-Удэ 30 сентября, из Улан-Удэ в Москву - 1 октября. Продажа билетов началась в июле по цене от 4999 рублей в одну сторону.

Пока из столицы РФ в столицу Бурятии и обратно летают две авиакомпании, цена билета на осенний период начинается от 15-16 тыс. рублей в одну сторону.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - в Германию, Кипр, Италию, Австрию, Армению, Грузию и Азербайджан. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров, что на 38,7% больше, чем в 2015 году. Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.