"Ведомости": банк "Санкт-Петербург" купил 51% акций АО "Грузовой терминал "Пулково"

В Челябинской области появится сеть детских технопарков "Кванториум"Новости Урала 30 августа, 10:59
Хозяйка сгоревшего дома престарелых в Красноярске взята под домашний арестПроисшествия 30 августа, 10:49
Трофеи ФК "Спартак" покажут болельщикам перед матчем КХЛ с минским "Динамо"Спорт 30 августа, 10:40
Карякин: Каспаров в шахматных вопросах абсолютно адекватенСпорт 30 августа, 10:24
В Кемерово откроется испанский визовый центрСибирь 30 августа, 10:22
СМИ: "Барселона" купит футболиста "Ливерпуля" Коутиньо за €160 млнСпорт 30 августа, 10:10
Единый день голосования — 2017: МордовияПолитика 30 августа, 10:00
"Дети вместо цветов": почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетовОбщество 30 августа, 10:00
Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 30 августа, 9:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк "Санкт-Петербург" во втором квартале 2017 г. купил АО "Грузовой терминал "Пулково", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы банка.
По данным газеты, сделка по приобретению 51% компании была закрыта в апреле текущего года путем покупки через дочерний ЗПИФ "Венчурный проект" под управлением ООО "БСПБ капитал". Стоимость сделки не раскрывается.
По данным "СПАРК-Интерфакса", по 40% акций грузового терминала "Пулково" владели Gloubgraund Gmbh и АО "Авиакомпания "Россия"", 20% - ООО "Ленстройжилсервис груп" (ликвидировано в 2014 г.). Представитель авиакомпании "Россия" заявил "Ведомостям", что авиакомпания не владела акциями грузового терминала.
Как сообщил газете источник, близкий к одной из сторон сделки, продавцом 51% акций терминала выступило АО "Пулково", дочерняя организация комитета имущественных отношений Петербурга, сумма сделки - 600 млн руб. Продавцом выступала администрация Петербурга, сообщил источник, знакомый с ситуацией в банке. ЗАО "Грузовой терминал "Пулково" с марта 2007 г. числится в списке аффилированных лиц аэропорта "Пулково" как юрлицо, в котором он может распоряжаться более чем 20% акций.
Банк рассчитывает на рост стоимости бизнеса в среднесрочной перспективе и планирует реализовать свой пакет с прибылью на горизонте 5-7 лет, сообщила представитель банка.