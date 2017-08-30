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"Ведомости": банк "Санкт-Петербург" купил 51% акций АО "Грузовой терминал "Пулково"

Экономика и бизнес Транспорт
30 августа, 10:59 UTC+3

Банк рассчитывает на рост стоимости бизнеса терминала в среднесрочной перспективе и планирует реализовать свой пакет с прибылью

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк "Санкт-Петербург" во втором квартале 2017 г. купил АО "Грузовой терминал "Пулково", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы банка.

По данным газеты, сделка по приобретению 51% компании была закрыта в апреле текущего года путем покупки через дочерний ЗПИФ "Венчурный проект" под управлением ООО "БСПБ капитал". Стоимость сделки не раскрывается.

По данным "СПАРК-Интерфакса", по 40% акций грузового терминала "Пулково" владели Gloubgraund Gmbh и АО "Авиакомпания "Россия"", 20% - ООО "Ленстройжилсервис груп" (ликвидировано в 2014 г.). Представитель авиакомпании "Россия" заявил "Ведомостям", что авиакомпания не владела акциями грузового терминала.

Как сообщил газете источник, близкий к одной из сторон сделки, продавцом 51% акций терминала выступило АО "Пулково", дочерняя организация комитета имущественных отношений Петербурга, сумма сделки - 600 млн руб. Продавцом выступала администрация Петербурга, сообщил источник, знакомый с ситуацией в банке. ЗАО "Грузовой терминал "Пулково" с марта 2007 г. числится в списке аффилированных лиц аэропорта "Пулково" как юрлицо, в котором он может распоряжаться более чем 20% акций.

Банк рассчитывает на рост стоимости бизнеса в среднесрочной перспективе и планирует реализовать свой пакет с прибылью на горизонте 5-7 лет, сообщила представитель банка.

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