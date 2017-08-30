Атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду 22 сентября на Балтзаводе в Санкт-Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду 22 сентября на Балтийском судозаводе в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ООО "Балтийский завод - Судостроение" в среду.
"22 сентября 2017 года на Балтийском заводе состоится спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220", - говорится в сообщении.
Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 был заложен в мае 2015 года, срок сдачи заказчику - 2020 год. По контракту с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: головной "Арктика" и два серийных судна - "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг". Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.
Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.