Убытки Hapag-Lloyd в I полугодии сократились на фоне роста объемов и оздоровления рынка

ГАМБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Hapag-Lloyd удалось значительно улучшить финансовые показатели по итогам первого полугодия текущего года благодаря увеличению объемов перевозок, говорится в сообщении компании.

Кроме того, в отчете компании по итогам полугодия отмечается, что улучшению показателей также способствовало слияние с United Arab Shipping Company (UASC), завершившееся 24 мая 2017 года.

За отчетный период объем перевозок Hapag-Lloyd увеличился на 14%, до 4,22 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), из них UASC обеспечила прирост на 250 тыс. TEU. Средняя ставка фрахта составила $1056 за TEU, что на 1% выше, чем в первой половине 2016 года. Выручка выросла на 20%, до 4 588,3 млн евро, из них 5% заработала UASC.

EBITDA составила 360,4 млн евро против 196,7 млн евро годом ранее. Чистый убыток сократился до 46,1 млн евро по сравнению с 142,1 млн евро по итогам аналогичного периода прошлого года.

Комментируя итоги полугодия, генеральный директор Hapag-Lloyd AG Рольф Хаббен Янсен отметил: "Ситуация на рынке контейнерных перевозок остается сложной, но мы достигли очень хорошего прогресса в первом полугодии 2017 года". Он сообщил, что интеграция UASC должна завершиться в третьем квартале. Hapag Lloyd рассчитывает, что начиная с 2019 года сделка обеспечит экономию $435 млн в год, часть этой суммы удастся сэкономить уже в следующем году.

Hapag-Lloyd AG и UASC подписали соглашение о слиянии в июле прошлого года, в результате была создана контейнерная линия, которая вошла в Топ-5 крупнейших линий. Сделка должна была завершиться до конца прошлого года, но затянулась из-за финансовых сложностей. Отчасти из-за этих проблем чистый убыток Hapag-Lloyd за первый квартал увеличился в годовом сопоставлении с 42,8 млн евро до 62,1 млн евро.