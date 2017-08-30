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DP World завершил строительство второй очереди контейнерного терминала порта Принc-Руперт

Экономика и бизнес Транспорт
30 августа, 15:54 UTC+3

Ранее порт переваливал навалочные грузы, терминал Fairview был перепрофилирован из балкерного в контейнерный в 2007 году, и с тех пор является одним из самых быстрорастущих терминалов Северной Америки

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ПРИНС-РУПЕРТ, 30 августа. /ТАСС/. DP World завершил строительство второй очереди контейнерного терминала Fairview Container Terminal в порту Принc-Руперт, говорится в сообщении порта.

Во вторник в порту прошла торжественная церемония завершения двухлетнего проекта Phase 2 North, в ходе которого мощность терминала была увеличена с 850 тыс. до 1,35 млн TEU.

На терминале был построен второй причал, который способен принимать контейнеровозы вместимостью 20 тыс. TEU и более, протяженность железнодорожного фронта была расширена на 1800 метров.

Десять лет назад порт Принс-Руперт переваливал навалочные грузы, терминал Fairview был перепрофилирован из балкерного в контейнерный в 2007 году, и с тех пор является одним из самых быстрорастущих терминалов Северной Америки. За первые шесть месяцев текущего года контейнерооборот терминала вырос на 15,2%, до 422,8 тыс. TEU.

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