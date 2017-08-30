РЖД планирует реконструировать вокзал в Петрозаводске к концу 2018 года

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ПЕТРОЗАВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. ОАО "РЖД" приступило к реконструкции железнодорожного вокзала в Петрозаводске, которую планируется завершить к концу 2018 года, сообщил в среду начальник дирекции железнодорожных вокзалов "РЖД" Виталий Вотолевский. Реконструкция не проводилась с 1955 года.
"Срок по вокзалу - до конца 2018 года завершить реконструкцию, по платформенному хозяйству планируем уложиться в полгода, вокзал будет современный. Мы учитываем все требования органов культурного наследия, поскольку это памятник. Учитываем все современные технологии в области маломобильных граждан, транспортной безопасности и инженерии", - сказал Вотолевский в ходе встречи на вокзале с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым.
Главный инженер Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов компании Виктор Буряк сказал, что планируется реконструкция здания вокзала, билетно-багажного центра, подземного тоннеля к платформе, первой платформы под прибытие скоростных поездов "Ласточка", установка современной системы информирования пассажиров, модернизация всех инженерных сетей.
В здании вокзала реконструируют центральный зал и залы ожидания. Также запланировано строительство павильона для досмотра посетителей. Для маломобильных групп будут установлены два лифта и пандус в подземном тоннеле, по всей площади вокзала и на платформах положат тактильную плитку, в кассовом зале появится заниженная касса. "С 1955 года реконструкции на вокзале никакой не было и сегодня вокзал не отвечает требованиям 21 века", - отметил Буряк.
Вотолевский отметил, что на вокзале в Петрозаводске планируется оборудовать помещения, в которых будут работать люди с ограниченными возможностями. "Это будет первый вокзал нашей сети с такими возможностями", - сказал он.
"Ориентировочная общая стоимость проекта составила около 300 млн рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе компании.
Современный железнодорожный вокзал города Петрозаводск был открыт в марте 1955 года. Здание построено по проекту архитектора В. Ципулина в традициях позднего неоклассицизма. Оно представляет собой целостную симметрично-осевую композицию длиной 82 м, здание декорировано лепниной, 17-метровым шпилем и имеет развитый коринфский ордер. Билетно-багажный центр был построен в 1979 году архитектором Э. Воскресенским.