Пассажиропоток UTair в январе-июле увеличился на 13%, до 4 млн человек

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в январе-июле 2017 года перевезла 4,04 млн человек, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 11,2%, международных - на 24,7%.
Пассажирооборот вырос на 13,3%, до 6,62 млрд п-км, коэффициент занятости кресел - на 3,8 п.п., до 73,6%. Производственный налет вырос на 10,4%, составив 108,6 тыс. часов.
Ранее ТАСС сообщал, что чистый убыток авиакомпании по МСФО за первое полугодие 2017 года вырос в 5,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 3,73 млрд рублей. Выручка за отчетный период сократилась на 4,9%, до 32,05 млрд рублей.
Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 65 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров.