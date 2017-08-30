Пассажиропоток UTair в январе-июле увеличился на 13%, до 4 млн человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в январе-июле 2017 года перевезла 4,04 млн человек, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 11,2%, международных - на 24,7%.

Пассажирооборот вырос на 13,3%, до 6,62 млрд п-км, коэффициент занятости кресел - на 3,8 п.п., до 73,6%. Производственный налет вырос на 10,4%, составив 108,6 тыс. часов.

Ранее ТАСС сообщал, что чистый убыток авиакомпании по МСФО за первое полугодие 2017 года вырос в 5,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 3,73 млрд рублей. Выручка за отчетный период сократилась на 4,9%, до 32,05 млрд рублей.

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 65 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров.