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"Транснефть" в августе выполнила план отгрузки нефти на экспорт во всех портах

Экономика и бизнес Транспорт
31 августа, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Компания в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Транснефть" выполнила план августа по отгрузке нефти на экспорт по всех портах, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"По предварительным итогам месячный план по отгрузкам нефти выполняется во всех портах", - сказал он.

В частности, в порту Новороссийска отгружено 2,7 млн тонн, в Усть-Луге - 2,6 млн тонн, в Приморске - 3,3 млн тонн, в Козьмино - 2,8 млн тонн нефти. Также из Приморска при плане 1,24 млн тонн нефтепродуктов отгружено 1,15 млн тонн, из-за более чем суточного опоздания танкера. Демин пояснил, что отгрузка еще 90 тыс. тонн дизеля может быть закончена только в ночь на 1 сентября.

"Прием нефти в систему и поставка на НПЗ идет без ограничений. Погода во всех портах рабочая", - добавил он.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов говорил, что "Транснефть" в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т. В то же время он отмечал, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 г. на 2,4% - до 232-233 млн т.

Первый вице-президент компании Максим Гришанин ранее сообщал, что в 2016 г. по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн т нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн т. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн т, по трубопроводам - 94,9 млн т. В частности, через порт Приморск поставлено 50,6 млн т, Новороссийск - 30,4 млн т, Козьмино - 31,8 млн т, Усть-Луга - 30,1 млн т.

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т.

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