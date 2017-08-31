Резидент ТОР "Хабаровск" завершает строительство контейнерного терминала

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. ООО "Комплексные логистические системы" завершает строительство контейнерного терминала в ТОР "Хабаровск", говорится в сообщении Минвостокразвития.

"Проект по строительству независимого контейнерного терминала в ТОР "Хабаровск" на сегодняшний день реализован на 75%", - цитирует пресс-служба министерства директора ООО "Комплексные логистические системы" Леонида Павленко.

Он также сообщил, что строительство терминала планируется завершить в 2018 году. Технически терминал уже функционирует, на текущий момент объем переработки контейнеров составляет 800 TEU в месяц, что составляет порядка 30% пропускной способности.

ООО "Комплексные логистические системы" занимается внутрироссийскими и международными контейнерными перевозками, однако главным направлением рассматривает формирование логистических схем по доставке экспортных грузов через порты Дальнего Востока и сухопутные пограничные переходы. Кроме того, как отмечается в сообщении, компания является пионером в контейнеризации экспортного потока в КНР через переход Гродеково - Суйфэньхэ.

По итогам шести месяцев текущего года на экспорт через терминал было отправлено 922 TEU. В дальнейшем планируется создание многофункционального складского комплекса с различным температурным режимом хранения товаров (от глубокой заморозки до теплых складов).