Дополнительные 300 автобусов выйдут на маршруты Москвы в начале осени

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дополнительные 300 автобусов городского перевозчика ГУП "Мосгортранс" выйдут на маршруты Москвы в первые дни осени. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, это связано с традиционным ростом пассажиропотока в столице после окончания сезона отпусков и началом нового учебного года.
"С началом осенне-зимнего сезона на городские маршруты выйдут дополнительные автобусы. Дополнительный подвижной состав в размере 300 единиц выпустит "Мосгортранс". Кроме того, автобусы, работающие по новой модели, добавят более 900 рейсов, сократив интервалы движения на основных маршрутах, связывающих различные районы", - отметил заммэра.
По его словам, традиционно в начале сентября пассажиропоток в городском транспорте увеличивается. "В это время москвичи возвращаются из отпусков, школьники и студенты выходят на учебу. Потребность горожан в услугах наземного городского пассажирского транспорта традиционно возрастает примерно на 15-20%. Поэтому мы выпускаем на маршруты дополнительный подвижной состав, увеличиваем число рейсов, создаем необходимые пассажирские места", - пояснил Ликсутов.
Кроме того, перед началом учебного года во всех автобусах проверили систему безопасности - видеокамеры и тревожные кнопки.
"Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" провели проверку исправности датчиков-извещателей задымления, которые установлены во всех автобусах большой вместимости. Высокочувствительные приборы улавливают изменение температуры в салоне или в кабине водителя с точностью до пяти градусов Цельсия в минуту и мгновенно реагируют на задымление", - пояснил собеседник агентства.
Ранее столичный Центр организации дорожного движения и Госавтоинспекция призвали водителей в первые дни нового учебного года быть внимательными на дорогах, особенно вблизи учебных заведений.