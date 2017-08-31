Два речных круизных судна будут заложены на астраханском судозаводе "Лотос" до конца года

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АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Строительство двух речных пассажирских судов серии "Золотое кольцо" на астраханском судостроительном заводе "Лотос" начнется в этом году. Заказчиком проекта выступает группа компаний (ГК) "Гама" (Нижний Новгород), сообщил в четверг журналистам врио генерального директора астраханского судозавода Дмитрий Антонов.
"На этой неделе мы разрешили все финансовые вопросы со стороны заказчика по бюджету строительства. Сейчас готовим документы на согласование с ОСК ("Объединенной судостроительной корпорацией"), после этого суда будут заложены у нас на заводе. Это будут два судна, требование заказчика - заложить их в этом году", - сказал Антонов, не уточнив сумму контракта.
Вместе с тем врио гендиректора отметил, что срок строительства каждого судна займет 18 месяцев.
Проект представляет собой 180-местный теплоход с колесным приводом. На судне будут располагаться комфортабельные каюты, рестораны и бары. Планируется, что новые теплоходы будут задействованы в туристическом маршруте "Золотое кольцо".
Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ), а также входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, крупнейшая судостроительная компания России).
Сейчас на верфи строятся круизное судно проекта PV300VD, два танкера-химовоза проекта RST-25, сухогруз проекта RSD-49. В сентябре прошлого года в рамках проекта модернизации завод запустил центр металлообработки.