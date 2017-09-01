Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,4%, до 106,2 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 9:55 UTC+3

Грузооборот за август 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% и составил 208,2 млрд тарифных тонно-км

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в августе 2017 года выросла на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 106,2 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за август 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% и составил 208,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,9% и составил 265,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2017 года, по оперативным данным, составила 833,5 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек говорил ТАСС, что рост погрузки по итогам 2017 года ожидается на уровне 2,6%.

По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 г. на 0,6% и превысила 1,22 млрд т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Андрей Никитин: не с меня началось, не на мне закончится
5
Пять пабликов в "ВКонтакте", которые помогают учиться
6
Лавров: Россия не ищет ссор с США
7
Менеджер "Роснефти" рассказал о начале приватизации "Башнефти" в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама