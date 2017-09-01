Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,4%, до 106,2 млн тонн

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в августе 2017 года выросла на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 106,2 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за август 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% и составил 208,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,9% и составил 265,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2017 года, по оперативным данным, составила 833,5 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек говорил ТАСС, что рост погрузки по итогам 2017 года ожидается на уровне 2,6%.

По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 г. на 0,6% и превысила 1,22 млрд т.