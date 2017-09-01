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Действующая схема сервисного обслуживания вагонов требует доработок, считают в ПГК

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 12:55 UTC+3

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Существующая схема сервисного обслуживания вагонов с улучшенными техническими характеристиками не учитывает интересы участников рынка оперирования и требует существенных доработок. Об этом заявил заместитель генерального директора по техническому развитию-главный инженер АО "Первая грузовая компания" (ПГК) Сергей Гончаров в ходе дискуссии "Ремонт и сервисное обслуживание" на VI международном железнодорожном салоне техники и технологий ЭКСПО 1520.

"Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда ремонтные организации становятся заложниками обстоятельств и в силу отсутствия нужных запасных частей и технологий не могут оперативно произвести ремонт вагонов с улучшенными параметрами. В результате оператор вагонов вынужден не только сам закупать нужные детали, но и организовывать их доставку к месту проведения ремонта. Такой сервис трудно назвать клиентоориентированным. На наш взгляд, производитель должен тщательнее следить за качеством эксплуатации его вагонов, гарантируя своевременное обслуживание", - цитирует пресс-служба ПГК главного инженера.

На текущий момент положительная динамика, по данным Сергея Гончарова, наблюдается только в сегменте замены тележек. С начала года простой вагонов в ожидании ремонта этой детали сократился на 8%, до шести суток. Показатели простоев из-за ремонта других частей либо остаются на прежнем уровне, либо демонстрируют негативный тренд.

"На наш взгляд, полезно было бы организовать мониторинг объемов отцепки в границах сервисных центров, чтобы определить наиболее узкие места и, в случае необходимости, предусмотреть создание дополнительных пунктов. Кроме того, целесообразно перераспределить узлы и детали вагонов между сервисными центрами в зависимости от потребностей участников рынка", - добавил он.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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