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Экспорт обуви из Китая в январе-июле 2017 года вырос на 5%, до $20,7 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 14:15 UTC+3

В РФ по итогам января-июля текущего года поставлено китайской обуви на сумму $1,21 млрд, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 19,6%

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ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Экспорт обуви из Китая по итогам января-июля текущего года вырос на 5% относительно аналогичного периода прошлого года - до $20,73 млрд. Тоннаж экспорта за отчетный период достиг 1,67 млн тонн (+6,2%). Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

Лидирующую позицию по объемам экспорта китайской обуви занимает США - $6,88 млрд (-0,7%). Тоннаж экспорта достиг 489,68 тыс. тонн (-1,2%). В Великобританию поставлено обуви на сумму $1,63 млрд (+4,9%), в Японию - $1,31 млрд (-1,6%).

В РФ по итогам января-июля текущего года поставлено китайской обуви на сумму $1,21 млрд, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 19,6%. Тоннаж экспорта вырос на 36,4%, до 94,32 тыс. тонн.

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