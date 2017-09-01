Аэропорт Минвод в августе обслужил 228 тыс. пассажиров, повторив советский рекорд

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ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Минеральные Воды впервые повторил рекорд советских времен, обслужив в августе текущего года 228 тыс. пассажиров, сообщили в дирекции авиаузла в пятницу.
"В августе 2017 года впервые со времен СССР было обслужено пиковое количество пассажиров - свыше 228 тыс. за месяц", - сказали в дирекции.
Там отметили, что самым напряженным днем стало 17 августа, когда аэропорт за сутки принял и отправил 9900 человек, установив новый рекорд. "Несмотря на большую загруженность аэропорта все службы работали в штатном режиме", - отметили в дирекции.
На международных линиях в августе были обслужены более 59 тыс. пассажиров (+132% в сравнении с августом 2016 года). На внутренних маршрутах перевезены более 169 тыс. пассажиров (+20% в сравнении с августом 2016 года). За прошедший август было выполнено более 1750 рейсов, что на 17% больше показателя августа в 2016-м.
Как добавили в аэропорте, в целом в январе-августе 2017 года обслужены более 1,46 млн пассажиров (+30% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года).
"Наибольший прирост отмечен на международных воздушных линиях, где увеличение составило +131%. На внутренних зарегистрировано увеличение на 19%", - отметили в дирекции аэропорта.