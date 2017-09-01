Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка зерна на сети ПривЖД за 7 месяцев увеличилась почти вдвое

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 16:10 UTC+3

Саратовская область в текущем году обеспечила рекордный урожай зерновых - 5 млн тонн валового сбора зерновых

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки зерна на сети Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2017 года увеличился в 1,9 раза - до 926,5 тыс. тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

По Саратовскому региону погрузка зерна составила 469,3 тыс. тонн, что выше показателей прошлого года также в 1,9 раза.

Отмечается, что Саратовская область в текущем году обеспечила рекордный урожай зерновых - 5 млн тонн валового сбора зерновых. В связи с растущими объемами ПривЖД запустила сервис по ускоренной доставке грузов и порожних вагонов по выделенному графику с согласованным временем отправления и прибытия. Это, по данным магистрали, позволяет грузоотправителям и собственникам подвижного состава снизить время использования вагонов и повысить их оборачиваемость. Кроме того, осуществляется контроль за оборотом вагонов-зерновозов и недопущением случаев простоя порожнего подвижного состава.

В целом погрузка на сети ПривЖД за семь месяцев 2017 года превысила 22 млн тонн (+12,8%). Основная номенклатура - нефть и нефтепродукты (11,66 млн тонн, +18,6%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама