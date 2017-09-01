Погрузка зерна на сети ПривЖД за 7 месяцев увеличилась почти вдвое

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки зерна на сети Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2017 года увеличился в 1,9 раза - до 926,5 тыс. тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

По Саратовскому региону погрузка зерна составила 469,3 тыс. тонн, что выше показателей прошлого года также в 1,9 раза.

Отмечается, что Саратовская область в текущем году обеспечила рекордный урожай зерновых - 5 млн тонн валового сбора зерновых. В связи с растущими объемами ПривЖД запустила сервис по ускоренной доставке грузов и порожних вагонов по выделенному графику с согласованным временем отправления и прибытия. Это, по данным магистрали, позволяет грузоотправителям и собственникам подвижного состава снизить время использования вагонов и повысить их оборачиваемость. Кроме того, осуществляется контроль за оборотом вагонов-зерновозов и недопущением случаев простоя порожнего подвижного состава.

В целом погрузка на сети ПривЖД за семь месяцев 2017 года превысила 22 млн тонн (+12,8%). Основная номенклатура - нефть и нефтепродукты (11,66 млн тонн, +18,6%).