Эксперт: конвертация "префов" "Транснефти" в обыкновенные акции повысит капитализацию

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Конвертация привилегированных акций "Транснефти" в обыкновенные позволит повысить стоимость компании, что в результате принесет пользу всем инвесторам, сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Газпромбанк - Управление активами" Алексей Антонюк.

"Это хорошая инициатива, подобный шаг повысит акционерную стоимость "Транснефти", от чего выиграют как инвесторы в привилегированные акции компании, так главный акционер - государство", - заявил он.

Государству через Росимущество принадлежит 100% обыкновенных акций "Транснефти" - это 78,1% уставного капитала компании. Вторая часть уставного капитала - 21,9% - представлена "префами". Весной на Московской бирже были проданы 1,1 млн "префов" (71%) почти за 170 млрд рублей. Впоследствии стало известно, что акции продал фонд UCP Ильи Щербовича. Новыми владельцами "префов" стали "Газпромбанк - управление активами" - ей принадлежит 53,57% через закрытый паевый инвестиционный фонд "Газпромбанк - Финансовый". Еще 14,85% "префов" получил НПФ "Газфонд пенсионные накопления", 1,49% - Российско-китайский инвестиционный фонд (совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и китайской CIC), отдельно РФПИ принадлежит 0,43%, оставшиеся 29,66% "префов" - free float.

В середине июля РФПИ сообщил, что считает целесообразным рассмотреть вопрос о конвертации привилегированных акций компании "Транснефть" в обыкновенные. Согласно заявлению фонда, это позволит существенно повысить акционерную стоимость и ликвидность акций. Кроме того, конвертация обеспечит основу для справедливой рыночной оценки стоимости акционерного капитала всей компании.

"Транснефть" - уникальная компания. Это инфраструктурная компания, она мало подвержена внешним рискам, и показывает хорошие операционные результаты и текущую доходность. Мы верим, что инвестиции в компанию принесут высокую доходность нашим инвесторам" - заключил Антонюк.