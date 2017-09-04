Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парк "Почты России" пополнится 45 вагонами производства Тверского вагонзавода

Экономика и бизнес Транспорт
4 сентября, 12:29 UTC+3

Новые вагоны отличаются от представленных на рынке аналогов более высокой грузоподъемностью и экономичностью в эксплуатации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

ТВЕРЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг"), "ВТБ Лизинг" и "Почта России" подписали трехсторонний договор, обеспечивающий обновление парка вагонов, используемых для почтовых перевозок как по России, так и на международных маршрутах, сообщает департамент по внешним связям "Трансмашхолдинга".

ТВЗ изготовит 45 багажно-почтовых вагонов и до конца ноября текущего года поставит их компании "ВТБ Лизинг" для дальнейшей передачи на условиях финансовой аренды "Почте России" в рамках выигранного тендера.

Новые вагоны отличаются от представленных на рынке аналогов более высокой грузоподъемностью и экономичностью в эксплуатации. За счет удлинения кузова на один метр грузоподъемность вагона увеличена до 24 тонн, что на две тонны выше перевозочной способности почтовых вагонов, эксплуатируемых в настоящее время, говорится в сообщении.

Конструкционная скорость багажно-почтовых вагонов составляет 160 км/ч. В распоряжении "Почты России" уже находятся 60 новых вагонов производства ТВЗ.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.

100% акций компании ТМХ принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы
2
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
3
В Подмосковье электричка насмерть сбила 17-летнего подростка
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Власти Петербурга в 2018 году выплатят концессионеру ЗСД 4,1 млрд рублей
6
Бабье лето закончилось: в центр России придет циклон "Балканец"
7
Самая большая в мире подлодка "Дмитрий Донской" вернулась из трехмесячного похода
Темы дня
Новости партнеров
Реклама