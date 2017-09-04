Парк "Почты России" пополнится 45 вагонами производства Тверского вагонзавода

ТВЕРЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг"), "ВТБ Лизинг" и "Почта России" подписали трехсторонний договор, обеспечивающий обновление парка вагонов, используемых для почтовых перевозок как по России, так и на международных маршрутах, сообщает департамент по внешним связям "Трансмашхолдинга".

ТВЗ изготовит 45 багажно-почтовых вагонов и до конца ноября текущего года поставит их компании "ВТБ Лизинг" для дальнейшей передачи на условиях финансовой аренды "Почте России" в рамках выигранного тендера.

Новые вагоны отличаются от представленных на рынке аналогов более высокой грузоподъемностью и экономичностью в эксплуатации. За счет удлинения кузова на один метр грузоподъемность вагона увеличена до 24 тонн, что на две тонны выше перевозочной способности почтовых вагонов, эксплуатируемых в настоящее время, говорится в сообщении.

Конструкционная скорость багажно-почтовых вагонов составляет 160 км/ч. В распоряжении "Почты России" уже находятся 60 новых вагонов производства ТВЗ.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.

100% акций компании ТМХ принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.