Власти Петербурга в 2018 году выплатят концессионеру ЗСД 4,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Магистраль северной столицы" (МСС, концессионер Западного скоростного диаметра, ЗСД) в 2018 году получит из бюджета Петербурга 4,1 млрд руб. в качестве субсидирования разницы от запланированного дохода. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя комитета по инвестициям Дмитрий Синкин в рамках бюджетных слушаний в Заксобрании.

"Контрольные суммы по бюджету на 2018 год составляют 4,49 млрд руб., основные расходы за счет Западного скоростного диаметра", - сказал Синкин. Он уточнил, что сумма субсидии составит 4,1 млрд руб., что меньше расходов в текущем году. По его словам, в эту сумму не входят расходы на строительство трех новых съездов, по которым планируется подписать дополнительное соглашение.

Стоимость строительства трех съездов в районе Белоострова, Шкиперского протока и Шуваловского проспекта оценивается в 7 млрд рублей.

О проекте

Западный скоростной диаметр - платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра. Сквозное движение по ЗСД было открыто в декабре 2016 года. Бюджет проекта ранее оценивался в 212 млрд рублей, из них 82,9 млрд - средства инвесторов, 54,2 млрд - средства бюджета Петербурга, 50,7 млрд - средства федерального бюджета и 25 млрд - доходы от размещения облигаций.

Участниками консорциума являются "ВТБ Капитал", Газпромбанк, компании Astaldi (Италия) и Ita Inaat (Турция) в качестве подрядчиков строительства, Mega Yapi Insaat ve Ticaret (Турция) - технического консультанта подрядчиков.

Концессионное соглашение от 2011 г. предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься "Магистраль северной столицы". Согласно договору, власти Санкт-Петербурга гарантируют концессионеру доход от взимания платы на проезд в размере 9,67 млрд руб. в год, если собранная сумма окажется меньше - власти города выплачивают МСС компенсацию, если больше - МСС выплачивает правительству города 90% разницы. В 2016 году было выплачено 4,177 млрд рублей, в 2017 году планировалось выделить 4,62 млрд рублей, но после перерасчета сумма выросла на 1 млрд рублей. Ожидается, что компенсация в 2018 году составит 4,143 млрд руб., в 2019 году - 3,669 млрд рублей.