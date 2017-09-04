DP World начал строительство порта в Эквадоре стоимостью более $1 млрд

Собянин наградил пожарных, тушивших торговый центр "РИО" в МосквеМосква 4 сентября, 16:33
Колобков: россияне показали на чемпионате Европы практически идеальный волейболСпорт 4 сентября, 16:29
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 16:15
ПКР рассматривает вариант с предоставлением лицензий отдельным атлетам на Игры-2018Спорт 4 сентября, 16:07
Комиссии МОК представят промежуточные итоги расследования по России на сессии в ЛимеСпорт 4 сентября, 16:02
СМИ: клуб НХЛ "Питтсбург" обсуждает детали контракта с ЗариповымСпорт 4 сентября, 16:01
Как крупные корпорации получали права на спорные российские домены. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 15:55
Еременко, Месарош и Доус признаны лучшими игроками недели в КХЛСпорт 4 сентября, 15:50
Лукин: ПКР не выполнит самостоятельно ряд пунктов дорожной карты по восстановлениюСпорт 4 сентября, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОСОРХА, 4 сентября. /ТАСС/. Дубайский портовый оператор DP World начал строительство нового многоцелевого порта в Посорхе (Эквадор), говорится в сообщении компании.
Контракт на строительство порта с глубинами 15 метров компания выиграла в 2016 году. По условиям договора, срок концессии составит 50 лет.
Стоимость проекта, включая планы по созданию логистической зоны и зоны свободной торговли, оценивается в более чем $1 млрд.
Строительство первой очереди - контейнерного терминала мощностью 750 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) - планируется завершить в течение 24 месяцев. Первоначальные инвестиции на выкуп земли, дноуглубительные работы, строительство подъездной дороги к порту протяженностью 20 километров и причал (400 метров) составят $500 млн.
DP World в Латинской Америке оперирует контейнерным терминалом в порту Кальяо, Перу, а также логистическим парком в 40 километрах от порта в Лурин. Компания также имеет контейнерный и логистический терминалы в Доминиканской республике. Весной начались переговоры о реализации такого же проекта в Панаме.