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DP World начал строительство порта в Эквадоре стоимостью более $1 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
4 сентября, 15:32 UTC+3

Первоначальные инвестиции на выкуп земли, дноуглубительные работы, строительство подъездной дороги к порту протяженностью 20 километров и причал (составят $500 млн

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ПОСОРХА, 4 сентября. /ТАСС/. Дубайский портовый оператор DP World начал строительство нового многоцелевого порта в Посорхе (Эквадор), говорится в сообщении компании.

Контракт на строительство порта с глубинами 15 метров компания выиграла в 2016 году. По условиям договора, срок концессии составит 50 лет.

Стоимость проекта, включая планы по созданию логистической зоны и зоны свободной торговли, оценивается в более чем $1 млрд.

Строительство первой очереди - контейнерного терминала мощностью 750 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) - планируется завершить в течение 24 месяцев. Первоначальные инвестиции на выкуп земли, дноуглубительные работы, строительство подъездной дороги к порту протяженностью 20 километров и причал (400 метров) составят $500 млн.

DP World в Латинской Америке оперирует контейнерным терминалом в порту Кальяо, Перу, а также логистическим парком в 40 километрах от порта в Лурин. Компания также имеет контейнерный и логистический терминалы в Доминиканской республике. Весной начались переговоры о реализации такого же проекта в Панаме.

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