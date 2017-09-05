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Грузооборот Global Ports в I полугодии 2017 г. вырос на 2,2% - до 587 тыс. TEU

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 10:28 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Global Ports Investments - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке, расположенных в Балтийском и Дальневосточном бассейнах

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Терминал "Моби Дик" в Кронштадте

Терминал "Моби Дик" в Кронштадте

© Global Ports

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Грузооборот Global Ports по итогам первого полугодия 2017 года увеличился на 2,2% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и достиг 587 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном сегодня на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Спустя время после введения инициатив в области ценообразования в начале 2017 года, группа увеличила объем контейнерных перевозок на 4% во втором квартале 2017 года, а в июле - августе 2017 года рост ускорился до 17% к аналогичному периоду годом ранее, отмечается в сообщении.

Global Ports Investments - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке, расположенных в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Компания управляет пятью контейнерными терминалами - "Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в порту Санкт-Петербург и Усть-Лужском портовом кластере, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka).

Также группа владеет 75% в логистическом парке "Янино" и 100% в тыловом терминале "Логистика-Терминал" под Санкт-Петербургом, 50% в нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S., расположенном в Эстонии. Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (группа "Н-Транс", 30,75%), APM Terminals B.V. (30,75%), 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме GDR, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже.

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