Губернатор: пассажиропоток на Чукотке в 2017 году вырос на 25%

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток на Чукотке с начала 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25%. Об этом во вторник на Восточном экономическом форуме сообщил ТАСС губернатор региона Роман Копин.

"Мы привезли новые четыре самолета 19-местных. Это позволило в два раза увеличить плотность полетов. В результате в 2017 году произошел рост пассажиропотока на 25% по сравнению с 2016 годом (до 20 тыс. человек - прим. ТАСС)", - сказал Копин.

Вместе с тем правительство Чукотского округа ведет работу по привлечению нового авиаперевозчика, который будет выполнять работу на дальнемагистральных маршрутах, добавил губернатор. Он уточнил, что переговоры ведутся с компаниями S7 и "Аврора".

"Мы работаем в настоящее время с S7 и "Авророй". Они пока не летают в регион. Мы хотим сделать это (начать с ними сотрудничество - прим. ТАСС) в следующем сезоне, для нас сезон начинается с марта-апреля. Мы ведем переговоры", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время на направлении Москва - Анадырь - Москва задействованы авиакомпании "ВИМ-АВИА" и UTair.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.