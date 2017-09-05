Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор: пассажиропоток на Чукотке в 2017 году вырос на 25%

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 10:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

В настоящее время на направлении Москва - Анадырь - Москва задействованы авиакомпании "ВИМ-АВИА" и UTair

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток на Чукотке с начала 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25%. Об этом во вторник на Восточном экономическом форуме сообщил ТАСС губернатор региона Роман Копин.

"Мы привезли новые четыре самолета 19-местных. Это позволило в два раза увеличить плотность полетов. В результате в 2017 году произошел рост пассажиропотока на 25% по сравнению с 2016 годом (до 20 тыс. человек - прим. ТАСС)", - сказал Копин.

Вместе с тем правительство Чукотского округа ведет работу по привлечению нового авиаперевозчика, который будет выполнять работу на дальнемагистральных маршрутах, добавил губернатор. Он уточнил, что переговоры ведутся с компаниями S7 и "Аврора".

"Мы работаем в настоящее время с S7 и "Авророй". Они пока не летают в регион. Мы хотим сделать это (начать с ними сотрудничество - прим. ТАСС) в следующем сезоне, для нас сезон начинается с марта-апреля. Мы ведем переговоры", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время на направлении Москва - Анадырь - Москва задействованы авиакомпании "ВИМ-АВИА" и UTair.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
2
Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США
3
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
4
Путин встречался с Сечиным и Евтушенковым по спору между АФК "Система" и "Роснефтью"
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция
7
Директор СибНИА: уникальный самолет из композитов создан на замену Ан-2
Темы дня
Новости партнеров
Реклама