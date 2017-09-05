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Власти: участие инвесторов КНР позволит быстрее завершить модернизацию МТК в Приморье

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 11:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

На ВЭФ-2017 запланировано подписание соглашения по строительству МТК между администрацией Приморского края и китайской строительной корпорацией "Гуанда"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Участие китайских инвесторов позволит в более короткие сроки завершить модернизацию международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" . Такое мнение во вторник высказал журналистам губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Почему мы активно сотрудничаем с китайской стороной? Тех денег, которые выделяются сегодня [из федерального и регионального бюджетов] хватает, но они позволяют строить с определенной скоростью. Если будут дополнительные деньги с китайской стороны, разумеется, на возвратной основе, мы просто построим быстрее. Мы сможем параллельно строить второй и третий участки [МТК], - сказал он на пресс-конференции, посвященной программе Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

По словам главы региона, "участие китайской стороны в проекте будет выгодно обеим сторонам".

О проекте

Миклушевский также сообщил, что в настоящее время завершена модернизация одного участка коридора "Приморье-1", ведутся работы на втором участке, которые планируется завершить в 2020 году.

"Мы сегодня закончили небольшой участок в обход города Артем. Сейчас идут работы на участке до Большого Камня. Он будет закончен к 2020 году. Мы приступаем к проектированию третьего участка",- отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ-2017 запланировано подписание соглашения по строительству МТК между администрацией Приморского края и китайской строительной корпорацией "Гуанда". По данным Инвестиционного агентства Приморского края, подготовившего проект соглашения, сумма инвестиций в него составляет 187,5 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило концепцию развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" в декабре 2016 года в рамках договоренности глав государств России и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза и экономического пояса "Шелкового пути". Транспортные коридоры проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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