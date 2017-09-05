Соколов: вопрос о продлении в Храброво режима "открытого неба" будет решен до конца года

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НАХОДКА, 5 сентября. /ТАСС/. Вопрос о продлении в аэропорту Калининграда режима открытого неба на 2018 г. и 2019 г. будет решен до конца года. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"В этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может быть принято соответствующее решение.
Режим "открытого неба" (подразумевает снятие ограничение на полеты в этот аэропорт иностранных перевозчиков) был введен для калининградского аэропорта Храброво с лета 2015 г. Для всех иностранных авиакомпаний, кроме транзита по транссибирским маршрутам, сняты ограничения по полетам в Калининград. Они могут забирать здесь пассажиров, грузы и почту не только для своих, но и для третьих стран и по той же схеме доставлять их в Калининград. Режим действует до конца 2017 г.
Международный аэропорт Храброво связан регулярными линиями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Краснодаром, Минском, Гродно, Гомелем, Брестом, Ташкентом, Барселоной. С июня 2017 г. польская авиакомпания LOT приступила к выполнению полетов из Храброво в Варшаву с дальнейшим транзитом пассажиров в европейские города. С октября компания "РусЛайн" начинает выполнение прямых рейсов из Калининграда в Прагу и Берлин.