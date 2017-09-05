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Аэропорт Сочи принял 4 млн пассажиров на две недели раньше, чем в прошлом году

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 11:00 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, сентября. /ТАСС

Основной рост пассажиропотока произошел за счет внутренних авиаперевозок

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© Сергей Шуршалин/ТАСС

СОЧИ, 5 сентября. /ТАСС/. Аэропорт города Сочи принял 4 млн пассажиров с начала 2017 года. Этот показатель был достигнут 1 сентября - на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Сочи обслужил 4 млн пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда аэропорт к этому моменту обслужил 3,759 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основной рост пассажиропотока произошел за счет внутренних авиаперевозок. Самыми популярными направлениями в Сочи за 8 месяцев стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень, Самара, Уфа, Челябинск, Пермь, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Симферополь. В три раза вырос пассажиропоток из Симферополя, более чем в два раза - из Краснодара и Тюмени, на 29% - из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

"Несмотря на всесезонность курорта, летний период остается пиковым, когда в сутки обслуживается около 30 тыс. человек. Это в 1,3-1,5 раза больше, чем во время проведения зимней Олимпиады 2014 года. По прогнозам аналитиков компании, пассажиропоток международного аэропорта Сочи превысит 5 млн человек уже в ноябре текущего года", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Краснодарский край рассчитывает принять около 16 млн туристов - примерно на 200 тыс. человек больше, чем годом ранее. Достичь данных показателей в регионе надеются за счет событийного туризма.

Эксперты отмечали, что летом 2017 года число туристов на российских курортах, в том числе в Краснодарском крае, примерно равно прошлогоднему. По их мнению, это хороший показатель, так как в 2016 году были недоступны поездки в Турцию, которая является главным конкурентом российских туристических регионов.

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