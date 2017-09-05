Аэропорт Сочи принял 4 млн пассажиров на две недели раньше, чем в прошлом году

Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детямОбщество 5 сентября, 12:03
Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US OpenСпорт 5 сентября, 11:47
Более 260 семей погорельцев из Иркутской области получили свидетельства на покупку жильяНовости партнеров 5 сентября, 11:46
Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентябряНовости партнеров 5 сентября, 11:42
"Не знаешь, как помочь, — спроси": благотворительность в РоссииОбщество 5 сентября, 11:35
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и УкраиныМеждународная панорама 5 сентября, 11:34
Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техникиСибирь 5 сентября, 11:19
Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕСМеждународная панорама 5 сентября, 11:18
Стоимость проекта по реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ вырастет в 1,5 разаСибирь 5 сентября, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 5 сентября. /ТАСС/. Аэропорт города Сочи принял 4 млн пассажиров с начала 2017 года. Этот показатель был достигнут 1 сентября - на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.
"Международный аэропорт Сочи обслужил 4 млн пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда аэропорт к этому моменту обслужил 3,759 млн пассажиров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основной рост пассажиропотока произошел за счет внутренних авиаперевозок. Самыми популярными направлениями в Сочи за 8 месяцев стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень, Самара, Уфа, Челябинск, Пермь, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Симферополь. В три раза вырос пассажиропоток из Симферополя, более чем в два раза - из Краснодара и Тюмени, на 29% - из Санкт-Петербурга и Новосибирска.
"Несмотря на всесезонность курорта, летний период остается пиковым, когда в сутки обслуживается около 30 тыс. человек. Это в 1,3-1,5 раза больше, чем во время проведения зимней Олимпиады 2014 года. По прогнозам аналитиков компании, пассажиропоток международного аэропорта Сочи превысит 5 млн человек уже в ноябре текущего года", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Краснодарский край рассчитывает принять около 16 млн туристов - примерно на 200 тыс. человек больше, чем годом ранее. Достичь данных показателей в регионе надеются за счет событийного туризма.
Эксперты отмечали, что летом 2017 года число туристов на российских курортах, в том числе в Краснодарском крае, примерно равно прошлогоднему. По их мнению, это хороший показатель, так как в 2016 году были недоступны поездки в Турцию, которая является главным конкурентом российских туристических регионов.