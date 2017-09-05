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"Балтийская cтивидорная компания" в августе 2017 г. обработала рекордные 20,2 тыс. TEU

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 11:30 UTC+3

По итогам восьми месяцев 2017 года среднемесячный результат составляет 13,5 тыс. TEU

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Балтийская cтивидорная компания" в августе 2017 года обработала 20,19 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что для компании является рекордным результатом по месячному контейнерообороту. Об этом сообщает пресс-служба группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).

"Группа НМТП сообщает, что в августе 2017 года ООО "Балтийская стивидорная компания" показало рекордный за весь период своей деятельности результат по месячному контейнерному грузообороту - перевалено 20 197 TEU, обработано 14 судов- контейнеровозов", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор "БСК" Алексей Павлов, нынешний рекорд достигнут на одном причале длиной 204 м, второй причал в настоящее время находится на реконструкции и выведен из эксплуатации.

По итогам восьми месяцев 2017 года среднемесячный результат составляет 13,5 тыс. TEU.

ООО "Балтийская cтивидорная компания" - оператор крупнейшего контейнерного морского терминала Калининградской области. В данный момент терминал располагает складскими площадями, позволяющими единовременно хранить до 10 тыс. TEU. В то же время продолжается реконструкция контейнерного терминала, первый этап которой предполагает создание специализированного контейнерного терминала пропускной способностью до 300 тыс. TEU в год. Срок реализации проекта - до 2018 год.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Акции ПАО "НМТП" котируются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме GDR. Грузооборот Группы НМТП в 2016 году составил 147 млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2016 год по МСФО составила $865,5 млн., EBITDA $675,5* млн. Группа НМТП включает: ПАО "НМТП", ООО "ПТП", ООО "НЗТ", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "НЛЭ", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания", АО "СФП".

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