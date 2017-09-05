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Отчет Fesco по МСФО за I полугодие может быть опубликован в сентябре

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 13:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Fesco может опубликовать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2017 года в сентябре, после завершения переговоров о реструктуризации задолженности по евробондам. Об этом сообщил ТАСС президент компании Александр Исурин.

"Возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли говорить о том, что отчетность компании за первое полугодие по МСФО будет опубликована в сентябре.

Исурин отметил, что публикация отчетности зависит в первую очередь от итогов переговоров со специальной группой кредиторов - держателей евробондов. Он добавил, что рассчитывает согласовать условия реструктуризации долгов по евробондам в течение двух недель.

Ранее Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная структура группы Fesco) отложило публикацию отчета по МСФО за первое полугодие текущего года. Такое решение было связано с продолжающимися переговорами по вопросу реструктуризации существующей финансовой задолженности общества.

Fesco ведет переговоры с держателями облигаций по реструктуризации задолженности. В обращении находятся два выпуска еврооблигаций на общую сумму 655 млн долларов и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб. По еврооблигациям Fesco допустила дефолт в мае 2016 г. Компания в 2016 г. предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако держатели бумаг тогда предлагали выплату в размере 85%.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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