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Тихвинский вагонзавод получил сертификат качества Ассоциации американских железных дорог

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 16:14 UTC+3

Сертификат AAR и результаты испытаний необходимы для выполнения заключенного между НПК "ОВК" и Wabtec Corporation десятилетнего экспортного контракта

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ, входит в железнодорожный холдинг ОВК) по итогам технического аудита литейного производства и аудита системы менеджмента получил сертификат качества AAR (Association of American Railroads, Ассоциация американских железных дорог), сообщает пресс-служба предприятия.

"Образцы отливок тихвинского вагонного литья успешно прошли комплекс статических и динамических испытаний в аккредитованном AAR испытательном центре CTLGroup. Результаты тестов подтвердили соответствие технических характеристик тихвинской продукции американским стандартам по классу легковесные отливки, наиболее востребованному потребителями Северной Америки", - говорится в сообщении.

Сертификат AAR и результаты испытаний необходимы для выполнения заключенного между НПК "ОВК" и Wabtec Corporation десятилетнего экспортного контракта.

Тихвинское вагонное литье будет использоваться в тележках типа Barber S-2-HD® (основной тип тележек в Северной Америке с осевой нагрузкой 32,5 тс). Оборудованные этой ходовой частью грузовые вагоны будут эксплуатироваться на сети железных дорог США, Канады и Мексики. Планируемый объем поставки - до 5 тыс. вагонокомплектов крупного литья в год, отмечает пресс-служба ТВСЗ.

АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (АО "ТВСЗ") - предприятие по выпуску грузовых вагонов нового поколения, входит в состав железнодорожного холдинга НПК "Объединенная вагонная компания". Официальный запуск производства состоялся в январе 2012 года. По итогам 2016 года ТВСЗ построил 15,3 тыс. грузовых вагонов.

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