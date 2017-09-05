ОТЛК запустила первый длинносоставный контейнерный поезд в сообщении Китай-Европа

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (АО "ОТЛК") запустило первый контейнерный поезд длиной 80 условных вагонов по маршруту Китай-Европа, сообщает пресс-служба компании.
"Первый поезд длиной 80 условных вагонов в составе сорока четырех 80-футовых платформ с полной загрузкой (восемьдесят восемь 40-футовых контейнеров) отправился в сервисе U West со станции Достык 28 августа и прибыл на пограничную станцию Брест 2 сентября", - говорится в сообщении.
Стандартная длина контейнерных поездов, курсирующих на основных транзитных маршрутах, по данным компании, составляет 57 условных вагонов (сорок один 40-футовый контейнер).
Средняя скорость прохождения контейнерного поезда на участке Достык-Брест составила 1100 км/сутки.
В сентябре запланирована отправка еще десяти длинносоставных поездов. В дальнейшем компания намерена тиражировать данную технологию на все транзитные перевозки ОТЛК.
АО "ОТЛК" зарегистрировано 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы".
Компания осуществляет перевозки грузов в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа по территориям стран ЕАЭС: Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.