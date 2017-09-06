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ТМХ намерен в течение месяца завершить переговоры по покупке 50% венгерской Dunakeszi

Экономика и бизнес Транспорт
6 сентября, 11:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

Это бывшее ремонтное депо Венгерских железных дорог, сейчас специализируется на производстве железнодорожных транспортных средств, пассажирских и грузовых вагонов и автопоездов

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рассчитывает в течение месяца завершить переговоры по покупке 50% венгерской Dunakeszi, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) совладелец ТМХ Андрей Бокарев.

"Рассчитываем в течение месяца", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о сумме сделки, Бокарев уточнил, что ТМХ хочет обменять долю в компании на предоставление заказов. "Фактически получить ее за минимальные инвестиции. То есть cash-in, что можно потратить на модернизацию предприятия, чтобы деньги остались на заводе", - отметил он. По его словам, речь идет о заказах на обслуживание техники, которую ТМХ поставляет в Восточную Европу и которая там уже используется.

О том, что "Трансмашхолдинг" может приобрести не менее блокирующего пакета акций Dunakeszi, осенью прошлого года сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, компании обсуждают проект запуска производства вагонов на территории Венгрии, в том числе вагонов метро, пассажирских вагонов и трамваев для поставок в Венгрию, Восточную Европу и третьи страны. В начале июня 2017 года совладелец ТМХ Андрей Бокарев подтвердил, что холдинг может приобрести 50% Dunakeszi.

В августе 2016 года зарегистрировано ООО "Трансмашхолдинг Венгрия".

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Dunakeszi Jarmujavito Kft - бывшее ремонтное депо Венгерских железных дорог, сейчас специализируется на производстве железнодорожных транспортных средств, пассажирских и грузовых вагонов и автопоездов.

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