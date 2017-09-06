Новый терминал аэропорта Сингапура откроется 31 октября

СИНГАПУР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Новый четвертый терминал сингапурского аэропорта Чанги примет первых пассажиров 31 октября. Об этом сообщили в среду ТАСС представители пресс-службы "Чанги групп" - оператора одного из крупнейших авиационных узлов в регионе.

Первые полеты выполнят ltdznm авиакомпаний, среди которых малайзийская AirAsia Group, гонконгская Cathay Pacific Airways, южнокорейская Korean Air, вьетнамская Vietnam Airlines. По словам министра-координатора по вопросам инфраструктуры, министра транспорта страны Кху Бун Вана, "после бесконечных испытаний, наконец-то терминал заработает, что станет еще одним огромным шагом Сингапура на пути превращения в глобальный транспортный хаб".

Одной из главных новинок, которая появится в новом терминале, станет максимально автоматизированный процесс вылета для пассажиров. Это значит, что регистрация, сдача багажа, прохождение паспортного контроля, а также проверка безопасности - все будет осуществляться автоматически. Кроме того, непосредственная посадка в самолет также будет проходить без вмешательства человека. Для этого там установлены специальные устройства по распознаванию и считыванию лиц.

Непосредственно в зоне вылета воссоздан 70-метровый исторический облик Сингапура, а весь путь к гейтам на вылет пассажиры будут преодолевать через настоящий парк из огромных фикусов. Между тем пока новый терминал не связан монорельсовой дорогой с тремя другими, поэтому транзитным пассажирам придется воспользоваться автобусами, чтобы попасть из терминала в терминал.

Пропускная способность 4-го терминала составит 16 млн пассажиров в год, а общая аэропорта - 82 млн человек. По состоянию на 1 августа более 100 авиакомпаний совершают полеты в Чанги, таким образом Сингапур связан с 380 городами в 90 странах и территориях мира. Частота взлетов и приземлений в этом аэропорту в среднем составляет 90 секунд.