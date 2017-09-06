РЖД за 8 месяцев увеличили перевозку тихоокеанской рыбы ускоренными поездами в 1,7 раза

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за 8 месяцев 2017 г. увеличило перевозку тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами в 1,7 раза, до 205 тыс. т, сообщила компания.
"Со станций Дальневосточной железной дороги в январе-августе текущего года отправлено 108 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом более 205 тыс. т, - отмечается в сообщении. - Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 70 ускоренных составов, перевезено 123 тыс. т рыбы".
В целом общие перевозки всеми видами составов за 8 месяцев 2017 г. со станций Дальневосточной железной дороги составили 384,4 тыс. т рыбы, уточнили в РЖД. Это на 3% ниже уровня аналогичного периода прошедшего года.
По итогам 2016 г. общие перевозки тихоокеанских морепродуктов РЖД составили 668,7 тыс. т, что на 2,4% больше результата 2015 г. Использование ускоренных составов позволяет доставлять морепродукты в центральные регионы России за срок около 10 дней.