"Трансмашхолдинг" поставит "Русской контейнерной компании" 3 тыс. вагонов-платформ

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. ОАО "Трансмаш", входящее в состав "Трансмашхолдинга" (ТМХ), поставит Русской контейнерной компании 3 тыс. вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Соответствующее соглашение заключено в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), говорится в пресс-релизе компании.
"Согласно условиям соглашения 3 тыс. платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров будут поставляться заказчику в период с 2018 по 2020 гг.", - отмечается в сообщении.
ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.