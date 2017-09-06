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Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в августе на 36%, до 110 тыс. человек

Экономика и бизнес Транспорт
6 сентября, 12:33 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, сентября. /ТАСС

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год

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МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток махачкалинского аэропорта в августе 2017 года увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил более 110 тыс. человек. Об этом сообщила в среду журналистам помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала в августе 2017 года увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 110 тыс. 306 пассажиров", - сказала Гамзатова. По ее словам, также увеличилось количество обслуженных рейсов. "В августе текущего года этот показатель составил 894 рейса. Это на 19% больше, чем в августе 2016 года", - отметила Гамзатова.

"Увеличилось и количество обработанных грузов и почты в аэропорту Махачкалы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение грузопотока составило 19%", - добавила помощник гендиректора аэропорта.

Аэропорт Махачкалы после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году с каждым годом улучшает основные показатели. По итогам 2016 года, как сообщалось ранее, пассажиропоток махачкалинского аэропорта увеличился на 23% по сравнению с показателем 2015 года и составил более 869 тыс. человек. За первые шесть месяцев 2017 года пассажиропоток увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

С мая аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год. Сейчас пропускная способность авиаузла на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетает восемь-десять самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, Ростов-на Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан, Турцию.

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