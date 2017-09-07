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Boeing прогнозирует, что Китаю в ближайшие 20 лет потребуется 7240 самолетов на $1,1 трлн

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 10:16 UTC+3 ГОНКОНГ ГОНКОНГ 7, сентября. /ТАСС

По оценке американских специалистов, наибольшим спросом у китайских авиакомпаний будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты

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ГОНКОНГ, 7 сентября. /ТАСС/. Авиаконцерн Boeing повысил прогноз спроса Китая на гражданские самолеты на ближайшие 20 лет. В течение этого времени КНР потребуется 7240 новых воздушных судов на общую сумму $1,1 трлн, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на руководство американской компании.

"Продолжающийся в Китае экономический рост, значительные инвестиции в инфраструктуру, растущий средний класс и развивающийся авиационный бизнес дают основания для такого долгосрочного прогноза", - цитирует издание вице-президента Boeing Commercial Airplanes по маркетингу Рэнди Тинсета, находящегося с визитом в Пекине. Топ-менеджер уточнил, что по сравнению с прошлым годом прогноз был повышен на 6,3%.

При этом, по оценке американских специалистов, наибольшим спросом у китайских авиакомпаний будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты - на их долю придется три четверти всех поставок.

По прогнозам Boeing, к 2030 году авиационный рынок Китая станет крупнейшим в мире и по своему объему превзойдет американский.

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