Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Федеральная грузовая компания" в августе увеличила грузооборот на 5%

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Объем перевозок в цистернах вырос в отчетном периоде более чем в два раза, до 690 тыс. тонн, в крытых вагонах - на 1%, до 695,3 тыс. тонн, на платформах - на 21%, до 223,3 тыс. тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в августе 2017 года увеличило грузооборот на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,3 млрд ткм, говорится в сообщении ФГК.

Объем перевозок в цистернах вырос в отчетном периоде более чем в два раза, до 690 тыс. тонн, в крытых вагонах - на 1%, до 695,3 тыс. тонн, на платформах - на 21%, до 223,3 тыс. тонн.

 

Объем перевозок в полувагонах в августе снизился на 4%, до 15,5 млн тонн. Как отмечает компания, это произошло в основном из-за ливневых дождей, в результате которых было заблокировано железнодорожное сообщение между Владивостоком и Уссурийском.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 года составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 года).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
2
Александр Жуков: государство задолжало перед работающими пенсионерами
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Артур Парфенчиков: мы не мудрее тех, кто жил до нас
5
Haaretz: Израиль нанес удар по Сирии впервые после установления перемирия на юге страны
6
В России заочно арестованы трое участников "Правого сектора"
7
Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама