"Федеральная грузовая компания" в августе увеличила грузооборот на 5%

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в августе 2017 года увеличило грузооборот на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,3 млрд ткм, говорится в сообщении ФГК.
Объем перевозок в цистернах вырос в отчетном периоде более чем в два раза, до 690 тыс. тонн, в крытых вагонах - на 1%, до 695,3 тыс. тонн, на платформах - на 21%, до 223,3 тыс. тонн.
Объем перевозок в полувагонах в августе снизился на 4%, до 15,5 млн тонн. Как отмечает компания, это произошло в основном из-за ливневых дождей, в результате которых было заблокировано железнодорожное сообщение между Владивостоком и Уссурийском.
АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 года составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 года).