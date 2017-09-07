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Южнокорейский аэропорт Инчхон поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 10:53 UTC+3 Владивосток Владивосток 7, сентября. /ТАСС

Это позволит неуклонно увеличивать пассажиропоток и повышать уровень сервиса в аэропорту

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Владивосток, 7 сентября. /ТАСС/. Главный аэропорт Южной Кореи Инчхон поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключено в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Мы проявляем огромный интерес к Сахалинской области, где проживает многочисленная корейская диаспора, и готовы предоставить региону свои лучшие наработки, ноу-хау для развития здесь аэропортового хозяйства и применения новейших технологий", - приводит пресс-служба слова главы корпорации "Международный аэропорт Инчхон" Иль-Ёнг Джона на встрече с губернатором региона Олегом Кожемяко перед подписанием соглашения.

По его словам, корейская сторона готова оказать консультационную помощь на всех этапах строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, который предполагается ввести в работу уже в 2019 году, а впоследствии и обучать сахалинских сотрудников эффективно управлять терминалом. Это позволит неуклонно увеличивать пассажиропоток и повышать уровень сервиса в аэропорту.

"Партнерство даст мощный толчок к технологическому развитию всего аэропортового хозяйства Сахалина. Наша задача - сделать островные аэропорты, прежде всего, удобными для пассажиров, применив здесь лучшие мировые практики и стандарты сервисного обслуживания", - отметил Кожемяко.

Еще один пункт соглашения, по данным пресс-службы, предполагает создание на Сахалине учебно-тренировочного центра, который будет готовить пилотов и сотрудников для местной и региональной авиации Дальнего Востока. Открыть его планируют на базе аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. Инициативу уже поддержала Росавиация - с ведомством на форуме сахалинские власти заключили отдельное соглашение. Суть идеи заключается в том, чтобы организовать на острове стажировку будущих пилотов - студентов- старшекурсников и выпускников средних и высших летных учебных заведений.

"В России пока нет таких учебных центров, поэтому не только для нашего региона, но и для страны в целом - это шаг в будущее образовательного сегмента. Для учреждения планируется закупить современные тренажеры - точные копии кабин летательных аппаратов, полностью имитирующие условия полета. Обучать пилотов будем и на самолетах, которые компания приобретает при поддержке областных властей. Например, на небольших воздушных судах, которые вскоре начнут выполнять регулярные рейсы на курильские острова Шикотан и Парамушир", - сказал гендиректор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик, также принявший участие в подписании соглашений.

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