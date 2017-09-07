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Стоимость строительства парома для связи Камчатки с Курилами может составить 900 млн руб.

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 12:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

Строительство будет осуществляться в Приморском крае на судоверфи "Звезда" за счет средств федерального бюджета

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. На строительство грузопассажирского парома для связи между Камчатским краем и Курильскими островами будет выделено 900 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Максим Соколов на брифинге в рамках ВЭФ.

"Докладывалось вчера президенту о готовности к реализации проекта по строительству грузопассажирского парома для связи Камчатского края с Курильскими островами и другими территориями, это сумма порядка 900 млн рублей. Уже в рамках этого года, в случае, так сказать, соответствующего решения правительства эти средства могут быть направлены на реализацию этого проекта", - сказал он.

Как уточнил министр транспорта, проект будет реализовываться за счет средств федерального бюджета.

Соколов отметил, что сейчас также действует программа по строительству грузопассажирских паромов для обеспечения связности транспортной системы острова Сахалин с материковой территорий страны.

"Как раз завтра будет подписываться соответствующее соглашение между Фондом развития Дальнего Востока, Государственной транспортной лизинговой компанией, которая была докапитализирована специально для этих целей, по строительству таких паромов", - сказал он.

Министр подчеркнул, что строительство будет осуществляться в Приморском крае на судоверфи "Звезда".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября и завершает работу в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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