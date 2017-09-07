Петербургский порт впервые принял китайский сухогруз, прошедший транзитом по Севморпути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Большой морпорт Санкт-Петербург впервые принял на новом глубоководном терминале "Бронка" китайское грузовое судно, которое прошло транзитом по Северному морскому пути, передал корреспондент ТАСС.

Сухогруз, вышедший 1 августа из китайского порта Ляньюньган, в четверг торжественно встретили в петербургском порту представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), сотрудники генерального консульства Китая в Петербурге и представители владельца судна компании Cosco.

"Компания Cosco начала использование Северного морского пути в 2013 году. С тех пор количество судов, следующих этим маршрутом, с каждым годом увеличивается. Первый рейс судна Cosco через Северный морской путь из Китая в Россию с заходом в российский порт - Большой порт Санкт-Петербург - станет значительным вкладом в развитие китайско-российских отношений", - сказал на церемонии гендиректор компании Cosco Shipping Lines Russia Ту Дэмин.

Он добавил, что "использование Северного морского пути, который еще называют "ледовым шелковым путем", значительно сокращает время транспортировки, а значит - и расходы на перевозку, по времени экономия составляет порядка 9-10 дней". На прибывшем сухогрузе, сообщил Ту Дэмин, доставлено оборудование для строительства московского метро (горнопроходческий щит), а также для завода по производству удобрений и для ветростанции. По его словам, до конца года Cosco запланировала шесть судозаходов в петербургский порт.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" - новый глубоководный терминал петербургского порта, его строительство завершено в декабре 2015 года.