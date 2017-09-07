Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербургский порт впервые принял китайский сухогруз, прошедший транзитом по Севморпути

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 13:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, сентября. /ТАСС

На прибывшем сухогрузе доставлено оборудование для строительства московского метро, а также для завода по производству удобрений и для ветростанции

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Большой морпорт Санкт-Петербург впервые принял на новом глубоководном терминале "Бронка" китайское грузовое судно, которое прошло транзитом по Северному морскому пути, передал корреспондент ТАСС.

Сухогруз, вышедший 1 августа из китайского порта Ляньюньган, в четверг торжественно встретили в петербургском порту представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), сотрудники генерального консульства Китая в Петербурге и представители владельца судна компании Cosco.

"Компания Cosco начала использование Северного морского пути в 2013 году. С тех пор количество судов, следующих этим маршрутом, с каждым годом увеличивается. Первый рейс судна Cosco через Северный морской путь из Китая в Россию с заходом в российский порт - Большой порт Санкт-Петербург - станет значительным вкладом в развитие китайско-российских отношений", - сказал на церемонии гендиректор компании Cosco Shipping Lines Russia Ту Дэмин.

Он добавил, что "использование Северного морского пути, который еще называют "ледовым шелковым путем", значительно сокращает время транспортировки, а значит - и расходы на перевозку, по времени экономия составляет порядка 9-10 дней". На прибывшем сухогрузе, сообщил Ту Дэмин, доставлено оборудование для строительства московского метро (горнопроходческий щит), а также для завода по производству удобрений и для ветростанции. По его словам, до конца года Cosco запланировала шесть судозаходов в петербургский порт.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" - новый глубоководный терминал петербургского порта, его строительство завершено в декабре 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном
3
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Депутат считает техническими поправки о привлечении к ответственности за пьяное вождение
6
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре Москвы
7
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама