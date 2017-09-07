Экспортный грузопоток по ДВЖД за 8 месяцев вырос на 6%

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ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Экспортный грузопоток по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в направлении морских портов Приморского и Хабаровского краев, а также сухопутных пунктов пропуска, по итогам января-августа 2017 года увеличился на 6%, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В январе-августе в среднем в сутки выгружалось на припортовых станциях и передавалось через погранпереходы 4739 вагонов (+269 вагонов или 6% к уровню прошлого года).
Согласно сообщению, рост выгрузки зафиксирован на станциях Находка (+48 вагонов в среднем в сутки), Находка-Восточная (+16), Мыс Астафьева (+16), Рыбники (+15), Советская Гавань (+11), Владивосток (+49), Мыс Чуркин (+21), Блюхер (+32). Выросла и передача экспортных грузов через пограничные переходы ДВЖД: Хасан - Раджин (+49 вагонов в среднем в сутки), Гродеково - Суйфэньхэ (+84) и Камышовая - Хуньчунь (+44).