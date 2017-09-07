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Погрузка на Приволжской желдороге в августе 2017 года увеличилась на 14%, до 3,4 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 13:59 UTC+3

Погрузка за восемь месяцев 2017 года превысила 25 млн тонн

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Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в августе 2017 года составила более 3,4 млн тонн, что на 13,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Погрузка за восемь месяцев 2017 года превысила 25 млн тонн (+13%).

С начала года на ПривЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 13,2 млн тонн (+18,9% к январю-августу 2016 года);

- химических и минеральных удобрений - 1,3 млн тонн (+12%);

- строительных грузов - 1 млн тонн (+24,8%);

- промышленного сырья - 1,4 млн тонн (+12,6%);

- цемента - 1,7 млн тонн (+2,6%);

- зерна - 1,2 млн тонн (в 1,7 раз больше);

- кокса - 240,2 тыс. тонн (+2,7%).

Снижение отмечается по химикатам и соде - 2,1 млн тонн (-15,2%), соли - 95,7 тыс. тонн (-11,3%) и черным металлам - 1,3 млн тонн (-16,7%).

Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега, по оперативным данным, в августе 2017 года увеличился на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 8,753 млрд тарифных тонно-км.

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