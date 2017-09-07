ОНПЗ в январе-августе лидирует в рейтинге крупнейших НПЗ по погрузке нефтепродуктов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Погрузка нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и холдингами по итогам января-августа 2017 года составила 94,94 млн тонн, что на 0,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Развернуть © ТАСС

На основании данных Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД ТАСС составил рейтинг крупнейших НПЗ/холдингов по погрузке нефтепродуктов на станциях.

Лидирующую строчку рейтинга занимает Омский НПЗ (ОНПЗ). За отчетный период на станции Комбинатская погружено 8,66 млн тонн, что на 3,1% больше аналогичного показателя 2016 года. В том числе погрузка бензина составила 2,68 млн тонн (+8,9%), топлива для реактивных двигателей - 1,05 млн тонн (-1,6%), флотского мазута - 0,9 млн тонн (-19,9%), топочного мазута - 0,95 млн тонн (+44,3%). Доля погрузки предприятия в структуре погрузки нефтепродуктов на сети РЖД составляет 9,1%.

Развернуть © ТАСС

Волгоградским НПЗ на станции Татьянка за отчетный период погружено 7,49 млн тонн нефтепродуктов (+11%). Из них 3,02 млн тонн составила погрузка зимнего топлива (+38%), 761,06 тыс. тонн - флотского мазута (-54,1%). Доля погрузки предприятия составляет 7,9%.

Погрузка Киришским НПЗ на станции Кириши составила 7,48 млн тонн (-5,5%). В том числе погрузка топочного мазута достигла 4,59 млн тонн (-10,2%), моторного бензина - 1,56 млн тонн (+1,2%). Доля погрузки предприятия составила 7,9%.

Как ранее сообщал ТАСС, погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-августа 2017 года составила 163,71 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года (-0,4%). В том числе топочного мазута погружено 31,37 млн тонн (-6%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 20,91 млн тонн (-3,6%), сырой нефти - 14,48 млн тонн (+4,4%).