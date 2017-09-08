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ПГК увеличила экспортную погрузку лесных грузов на ЗСЖД за 8 месяцев в 1,5 раза

Экономика и бизнес Транспорт
8 сентября, 11:12 UTC+3

Положительная динамика обусловлена ростом вывоза обработанной древесины и пиломатериалов

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НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) увеличил экспортную погрузку лесных грузов на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 130 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании.

Положительная динамика обусловлена ростом вывоза обработанной древесины и пиломатериалов.

Основными потребителями продукции лесопромышленных предприятий региона выступают Китай, Афганистан, Казахстан и Узбекистан. На долю этих стран приходится более 92% от всего объема экспортных перевозок лесных грузов в вагонах ПГК, отмечается в сообщении.

В частности, в отчетный период объем отправок в Узбекистан увеличился почти в 5 раз, до 24 тыс. тонн, в Казахстан - в 4 раза, до 25 тыс. тонн, в Афганистан - на 77%, до 22 тыс. тонн. В направлении Китая объем перевозок незначительно снизился, до 53 тыс. тонн грузов, что обусловлено замедлением роста реализации новых проектов в сфере недвижимости, говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на материалы таможенной статистики КНР, что Россия занимает лидирующую позицию по экспорту древесины в Китай (около 26% общего объема). В январе-июле 2017 года Россией поставлено в Китай 12,84 млн тонн (+10,7% относительно аналогичного периода прошлого года) на сумму $2,65 млрд (+20,6%).

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