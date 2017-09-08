Галушка: объем заявленных инвестиций резидентов режима СПВ приближается к 500 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Общая сумма заявленных капиталовложений, привлеченных в рамках проекта создания свободного порта Владивосток (СПВ), приближается к 500 млрд рублей. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в интервью телеканалу РБК.

"Режим свободного порта Владивосток действует с 12 октября 2015 года. Через месяц с небольшим будет 2 года. На сегодняшний день это уже около 400 инвестиционных проектов с объемом инвестиций, приближающимся к 500 млрд рублей", - сказал он.

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" был подписан президентом РФ в июле 2015 года и вступил в силу в октябре того же года. В июле 2016 года, его действие было распространено на Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ на Сахалине, Петропавловск-Камчатский, Певек и Лазовский район Приморского края.

С 1 июля 2017 года режим свободного порта распространен на Углегорский городской округ Сахалинской области.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка ранее заявлял, что планируется и дальше расширять границы свободного порта и совершенствовать механизм порто-франко. Министерство уже внесло в правительство РФ предложения по распространению режима свободного порта на международные аэропорты Хабаровска (Новый), Петропавловск-Камчатского (Елизово), на Советско-Гаванский муниципальный район.