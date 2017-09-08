"РЖД Интернешнл" может построить линию легкого метро во Вьетнаме

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания "Российских железных дорог", РЖД) и вьетнамская компания Lung Lo Construction Corporation подписали в рамках 20-й российско-вьетнамской межправительственной комиссии меморандум, направленный на разработку и реализацию проектов в области железнодорожного транспорта во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Строительство легкой линии метро в Хошимине может стать пилотным проектом в рамках меморандума, отмечают в РЖД.

"Меморандум закладывает основы развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества для реализации инфраструктурных проектов в области железнодорожного транспорта, включая легкорельсовый транспорт", - говорится в сообщении.

ООО "РЖД Интернешнл" - специализированная инжиниринговая компания, созданная в рамках холдинга РЖД для централизации функций стратегического планирования внешнеэкономической деятельности и оперативного управления инфраструктурными проектами за рубежом.