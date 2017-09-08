РЖД проведет встречи с инвесторами 13 сентября для размещения евробондов во франках

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) намерены разместить евробонды в швейцарских франках, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС. Встречи с инвесторами начнутся 13 сентября в Швейцарии.

Сумма и срок размещения буду определены позднее, но компания планирует размещение среднесрочных бумаг, говорится в рассылке.

Организаторами размещения станут Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".