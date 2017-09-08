Объем погрузки ФГК на экспорт в августе 2017 года составил 5 млн тонн

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объем экспортной погрузки АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в августе 2017 года составил 5 млн тонн, что соответствует уровню августа прошлого года, говорится в сообщении компании.

Существенный рост производственных показателей отмечен при погрузке на экспорт лесных грузов в крытых вагонах и на платформах. Погрузка в этом сегменте выросла на 56%, до 189,2 тыс. тонн. Также в отчетном периоде наблюдался рост погрузки нефти и нефтепродуктов в цистернах (+77%, 176 тыс. тонн), каменного угля в полувагонах (+6%, до 3,8 млн тонн), отмечается в сообщении.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 года составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 года).