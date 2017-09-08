Fesco может занять 50% из $547 млн на реструктуризацию, остальное привлечь от "стратега"

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Средства в размере $547,5 млн, необходимые группе Fesco на реструктуризацию задолженности по евробондам в рамках достигнутого на этой неделе соглашения, можно привлечь на рынке и за счет вхождения инвестора в капитал. Об этом заявил журналистам в кулуарах ВЭФ президент группы Александр Исурин.

"Мы либо поднимаем equity financing, тут два варианта - либо к нам в капитал входит профильный инвестор, либо финансовый, либо привлекаем финансирование", - сказал он.

По его мнению, оптимальным вариантом является комбинация вхождения "стратега" с привлечением кредита. "Это дает правильный баланс в структуре капитала, в процентных платежах. Привлекать на все кредит дорого и может ограничить возможности развития и капитальных вложений, а они нам нужны, потому что мы по операционным показателями колоссально прирастаем по сравнению с прошлым годом", - сказал он. "Я бы так для ровного счета взял пополам, 50 на 50 , 60 на 40 , 40 на 60 - не принципиально", - отметил президент Fesco.

Долговые проблемы Fesco

Ранее Fesco согласовала основные условия реструктуризации долларовых облигаций и заключила соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) с держателями.

Условия реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере $547,5 млн с учетом определенных вычетов, указанных в соглашении.

Соглашение по реструктуризации долга по евробондам действует до конца октября, и его действие может быть продлено. Кроме того в компании отметили, что другие держатели этих облигаций могут присоединиться к данному соглашению, чтобы обеспечить реструктуризацию, которую группа рассматривает как оптимальное и взаимовыгодное решение для держателей облигаций.

Ранее головная структура группы Fesco Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) отложило публикацию отчета по МСФО и по РСБУ за первое полугодие текущего года в связи с продолжающимися переговорами по вопросу реструктуризации существующей финансовой задолженности общества.

В обращении находится два выпуска еврооблигаций на общую сумму $655 млн и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб. По еврооблигациям Fesco допустила дефолт в мае 2016 г. Компания в 2016 г. предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако держатели бумаг тогда предлагали выплату в размере 85%.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.