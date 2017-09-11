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Авиакомпании РФ за 8 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 20%, до 70 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
11 сентября, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Совокупный пассажирооборот за восемь месяцев вырос на 22,2% и достиг 172,4 млрд пассажиро-километров

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе-августе 2017 года увеличили перевозки пассажиров на 19,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 70,1 млн человек, говорится в материалах Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Совокупный пассажирооборот за восемь месяцев вырос на 22,2% и достиг 172,4 млрд пассажиро-километров.

В августе текущего года было перевезено на 15% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года - - 11,8 млн человек. В частности, рост перевозок в прошлом месяце показали авиакомпании "Аэрофлот" - 3,2 млн пассажиров (+15,4%), "Россия" - 1,4 млн пассажиров (+26%), S7 - 1,1 млн пассажиров (+1,7%) и "Уральские авиалинии" - 968,6 тыс. пассажиров (+19,5%).

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