РЖД могут принять участие в электрификации дороги Бургас - Александруполис

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САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может принять участие в электрификации дороги Бургас (Болгария) - Александруполис (Греция), заявил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.
"Вчера с министром транспорта Греции мы обсуждали проекты, в которые могут быть привлечены российские железнодорожники по созданию единой железнодорожной сети вдоль побережья Черного моря транснациональной, включая Болгарию. Сейчас ее (дороги Бургас - Александруполис - прим. ТАСС) участок один электрифицирован, остальные еще нет, и здесь компетенции РЖД и успешный пример из работы, скажем, в Сербии, как раз могут служить основой интереса в этом проекте. Важно предоставить соответствующие условия для участия РЖД", - сказал он.
Ранее РЖД завершили реконструкцию железнодорожной линии Винарци - Джорджево в Сербии. На участке, последняя реконструкция которого проводилась еще в 1965 году, выполнена полная замена более 15 км нижнего и верхнего строения пути, 8 стрелочных переводов, ремонт 11 железнодорожных переездов, реконструкция главных путей на станциях Лесковац и Джорджево и 350 метров низких перронов, а также устройство водоотводов и восстановление системы СЦБ и связи. Теперь скорость движения поездов, которая не превышала 50 км/ч, может достигать 120 км/ч. Стоимость данного проекта составляет более $38 млн.